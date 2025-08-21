Загалом з початку операції було знищено 1116 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Понад 800 окупантів і ще один танк: втрати ворога на 21 серпня

Яка ситуація на Добропільському напрямку?

Завдяки злагодженим діям підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії, зокрема частин 1-го корпусу НГУ "Азов", російські війська зазнають серйозних втрат. Лише за останні три доби ліквідовано 206 окупантів (від початку операції, з 4 серпня – 1116), поранення отримали 73 (разом – 412), у полон взято одного (всього – 38).

Окрім живої сили, ворог позбувся значної кількості техніки. За цей період знищено та пошкоджено: 3 танки (від початку – 12), 3 бронемашини (9), 24 одиниці автомобільної й мототехніки (124), 12 гармат (30) та 35 безпілотників різних моделей (126).

У ході пошуково-ударних дій українські воїни звільнили від окупантів кілька населених пунктів Донецької області: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе та Золотий Колодязь.

Яка ситуація на фронті Донеччини?