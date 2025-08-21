Всего с начала операции было уничтожено 1116 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Более 800 оккупантов и еще один танк: потери врага на 21 августа
Какова ситуация на Добропольском направлении?
Благодаря слаженным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии, в частности частей 1-го корпуса НГУ "Азов", российские войска несут серьезные потери. Только за последние трое суток ликвидировано 206 оккупантов (с начала операции, с 4 августа – 1116), ранения получили 73 (вместе – 412), в плен взят один (всего – 38).
Кроме живой силы, враг лишился значительного количества техники. За этот период уничтожено и повреждено: 3 танка (с начала – 12), 3 бронемашины (9), 24 единицы автомобильной и мототехники (124), 12 пушек (30) и 35 беспилотников различных моделей (126).
В ходе поисково-ударных действий украинские воины освободили от оккупантов несколько населенных пунктов Донецкой области: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое и Золотой Колодец.
Какова ситуация на фронте Донецкой области?
- Несмотря на наступательные операции на Северском направлении, россияне не достигли подтвержденных успехов.
- Они атаковали к северу от Северска – вблизи Серебрянки и Григорьевки, на восток – вблизи Верхнекаменского, на юго-восток – вблизи Выемки и Ивано-Дарьевки, а также на юго-запад – вблизи Федоровки.
- Безрезультатно также прошли вражеские действия в направлении Часового Яра – оккупанты давили у самого города и села Предтечино.
- Оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении – а именно в северной части Яблоновки, что к северо-западу от Торецка.
- На Покровском направлении имели успех и украинские, и российские силы.