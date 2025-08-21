Всего с начала операции было уничтожено 1116 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на Добропольском направлении?

Благодаря слаженным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии, в частности частей 1-го корпуса НГУ "Азов", российские войска несут серьезные потери. Только за последние трое суток ликвидировано 206 оккупантов (с начала операции, с 4 августа – 1116), ранения получили 73 (вместе – 412), в плен взят один (всего – 38).

Кроме живой силы, враг лишился значительного количества техники. За этот период уничтожено и повреждено: 3 танка (с начала – 12), 3 бронемашины (9), 24 единицы автомобильной и мототехники (124), 12 пушек (30) и 35 беспилотников различных моделей (126).

В ходе поисково-ударных действий украинские воины освободили от оккупантов несколько населенных пунктов Донецкой области: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое и Золотой Колодец.

Какова ситуация на фронте Донецкой области?