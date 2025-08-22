Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

К теме Россияне штурмуют Покровское и Лиманское направления: карта фронта на 21 августа

Какая ситуация на фронте на 22 августа?

На Северо–Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 4 атаки захватчиков. Также враг нанес 9 авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиационных бомб, и совершил 252 обстрелы, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Синельниково, Волчанск, Хатнее, Амбарное, Западное и в направлении Колодязного.

На Купянском направлении вчера состоялось 5 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Купянска.

На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Диброва, Заречное, Торское и в сторону Ямполя.

На Северском направлении наши войска отбили 5 атак противника в районах Серебрянки, Выемки, Григорьевки, Северска и Федоровки.

Какова ситуация возле Серебрянки: смотрите на карте

На Краматорском направлении враг совершил 6 атак, в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг шесть раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Александро-Калинового, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Ореховое, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Затишок, Котлино, Удачное, Лисовка, Дачное.

Какая сейчас линия фронта на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 35 атак захватчиков в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское, Темировка, Зеленое Поле, Толстой, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Камышеваха, Филиал.

Что происходит возле Ольговского: смотрите на карте

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Что сейчас говорят военные о событиях на фронте?