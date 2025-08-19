На этом участке фронта сохраняется напряженная ситуация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Какие намерения у россиян относительно Доброполья?

По данным аналитиков, пока фиксируют признаки того, что россияне пытаются превратить начальное тактическое проникновение небольших ударных групп вокруг Доброполья на более широкий прорыв оперативного уровня.

В ISW также ссылаются на слова представителя ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова, который на днях рассказал, что враг смог сделать выступление в направлении города, но выступление уже "срезали", а остатки россиян по селам зачищают.

Что этому предшествовало?