Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Что происходит на фронте?

Согласно обновленной карте от DeepState, враг продвинулся вблизи Кучеревого Яра и Золотого Колодца на Покровском направлении.

Ситуация возле Доброполья: смотрите на карте

Кроме того, фиксируют успехи врага у Майского, что севернее Часового Яра.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

Как отметили DeepState, вблизи Доброполья сейчас складывается довольно хаотичная обстановка. Враг нашел бреши в обороне, которыми будет пользоваться, чтобы двигаться дальше. Противник продолжает развивать свой успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки.

С Кучеревого Яра по посадкам ка**пы пролезли в населенный пункт Веселое и проводят накопления и там. За последние сутки в данном селе было зафиксировано уже около двух десятков вы***ков,

– сообщают аналитики.

Район Золотого Колодца, Шахматного и других населенных пунктов в этих окрестностях является местностью построения новых, тяжелых инженерно-фортификационных сооружений с качественными инженерными заграждениями. Однако враг их спокойно обходит, что в дальнейшем позволит использовать оборонительные сооружения уже оккупантам.