Подробнее о действиях врага на Покровском направлении рассказал 24 Каналу политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук. Он отметил, в какой срок оккупанты планируют полностью захватить город.

Удается ли украинским силам стабилизировать ситуацию?

Ткачук отметил, что россияне вышли очень эффективно и качественно на север от города на населенный пункт Родинское. Там их подразделение "Рубеж" фактически контролирует трассу Доброполье – Покровск, где происходит логистическая цепочка для Вооруженных Сил Украины.

Одну из них враг уже простреливает, и каждый выезд – это определенное боевое задание,

– пояснил офицер ВСУ.

Противник пытается продвигаться дальше в сторону Красного Лимана, Новоэкономического, но там он немного застопорился. Поэтому у россиян, по словам политолога, больше получается развивать новое Добропольское направление, чем протискиваться на Покровском.

Враг пробует малыми группами заходить в Покровск, чтобы дестабилизировать ситуацию в обороне города,

– подчеркнул он.

Ключевая задача оккупантов сейчас – продвигаться с юго-запада, там, где расположен населенный пункт Дачное. Однако даже там украинским силам, как отметил офицер ВСУ, удаются определенные контрнаступательные действия и небольшие операции, которые позволяют стабилизировать ситуацию.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте



Россияне сейчас идут двумя путями:

пытаются замкнуть оперативное окружение города;

пробуют дестабилизировать ситуацию в Покровске малыми диверсионно-разведывательными группами и малыми штурмовыми группами.

Они хотят зайти в город и попытаться закрепиться на окраинах, на отдельных улицах,

– предположил Андрей Ткачук.

Он добавил, что, вероятно, враг имеет целью осенью оккупировать Покровск.

К слову, спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов оценил, что происходит на Покровском направлении. По его мнению, это самый тяжелый участок фронта в течение последнего года, за исключением буквально нескольких недель весной.

Однако сегодня возле Покровска "тяжелее, чем было в любой предыдущий период", ведь враг бросил сюда огромное войско. Трегубов сказал, что оккупанты пытаются отрезать город с двух направлений одновременно – с юго-запада и с северо-востока. Однако на юго-западе они "хорошо получили по зубам".