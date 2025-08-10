Детальніше про дії ворога на Покровському напрямку розповів 24 Каналу політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук. Він наголосив, в який термін окупанти планують повністю захопити місто.

Чи вдається українським силам стабілізувати ситуацію?

Ткачук зауважив, що росіяни вийшли дуже ефективно і якісно на північ від міста на населений пункт Родинське. Там їхній підрозділ "Рубіж" фактично контролює трасу Добропілля – Покровськ, де відбувається логістичний ланцюжок для Збройних Сил України.

Один з них ворог вже прострілює, і кожен виїзд – це є певне бойове завдання,

– пояснив офіцер ЗСУ.

Противник намагається просуватися далі у бік Красного Лиману, Новоекономічного, але там він трохи застопорився. Тому у росіян, за словами політолога, більше виходить розвивати новий Добропільський напрямок, аніж протискатися на Покровському.

Ворог пробує малими групами заходити в Покровськ, щоб дестабілізувати ситуацію в обороні міста,

– підкреслив він.

Ключове завдання окупантів зараз – просуватися з південного заходу, там, де розташований населений пункт Дачне. Однак навіть там українським силам, як відзначив офіцер ЗСУ, вдаються певні контрнаступальні дії і невеликі операції, які дозволяють стабілізувати ситуацію.

Росіяни зараз йдуть двома шляхами:

намагаються замкнути оперативне оточення міста;

пробують дестабілізувати ситуацію у Покровську малими диверсійно-розвідними групами і малими штурмовими групами.

Вони хочуть зайти в місто і спробувати закріпитися на околицях, на окремих вулицях,

– припустив Андрій Ткачук.

Він додав, що, імовірно, ворог має на меті восени окупувати Покровськ.

До слова, речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов оцінив, що відбувається на Покровському напрямку. На його думку, це найважча ділянка фронту впродовж останнього року, за винятком буквально кількох тижнів навесні.

Проте на сьогодні біля Покровська "важче, ніж було у будь-який попередній період", адже ворог кинув сюди величезне військо. Трегубов сказав, що окупанти намагаються відрізати місто з двох напрямків одночасно – з південного заходу та з північного сходу. Проте на південному заході вони "добре отримали по зубах".