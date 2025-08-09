У розвідці Британії зауважили, що, починаючи з березня 2025 року площа ділянки, яку вдалося окупувати ворогові, щомісяця зростала, передає 24 Канал.

Дивіться також Йдуть ланцюжком, – боєць розкрив хитрі маневри росіян на Покровському напрямку

Яким був наступ Росії у липні 2025 року?

Загарбники продовжили тактичні просування в Донецькій області, переважно на північний схід і південний захід від Покровська. Ворог і надалі намагається оточити місто та чинить тиск на решту логістичних маршрутів до нього. Наразі противник окупував майже всю територію Донецької області на південь від Покровська.

За останні два тижні росіяни не досягли помітних успіхів у Сумській області України, яка межує з Курською та Бєлгородською областями. Постійні втрати та українські контратаки, ймовірно, зірвали наміри Росії створити буферну зону в Сумському регіоні. Там загарбники відмовляються воювати.

Водночас є обмежені ознаки подальшого підкріплення російського угруповання на Сумщині.