О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 4 по 10 августа 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

По сравнению с предыдущими неделями количество вражеских атак на фронте меньше, однако все еще остается высоким. За прошедшую неделю россияне атаковали позиции Сил обороны Украины 1 048 раз. Больше всего атак происходит в Донецкой области. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 307 атак;

Лиманское направление – 162 атаки;

Новопавловское направление – 151 атака;

Сумское направление – 88 атак;

Торецкое направление – 60 атак;

Купянское направление – 56 атак;

Харьковское направление – 41 атака;

Северское направление – 38 атак;

Приднепровское (Херсонское) направление – 31 атака;

Краматорское направление – 24 атаки;

Ореховское направление – 17 атак;

Гуляйпольское направление – 7 атак.

Наблюдается уменьшение количества вражеских штурмов на Сумском и Харьковском направлениях. В то же время несколько усиливает свои атаки враг на Приднепровском направлении.

Несмотря на вражеские атаки линия соприкосновения не изменилась на Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

ВСУ освободили Бессаловку

10 августа Генштаб ВСУ сообщил о том, что Силы обороны Украины вернули под контроль пограничное село Бессаловка в Сумской области. Освобождение осуществили подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона и в ходе операции ликвидировали 18 захватчиков.



Где расположена Бессаловка / Карта DeepStateMAP

Однако село Бессаловка ни на картах DeepState, ни на ежедневных картах Генштаба не была обозначена как оккупированная, поэтому неизвестно, когда был потерян контроль над селом.

В то же время на линии соприкосновения, которая есть на карте боевых действий, изменений не зафиксировано.

Россияне, вероятно, зашли в Купянск

Продолжаются попытки россиян прорваться в Купянск. После прорыва россиян в районе Радьковки и Голубовки северная часть Купянска оказалась в серой зоне. По данным DeepState, россияне зашли в Купянск и закрепились там, где была серая зона.

Однако официальной информации о прорыве россиян в город нет.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага возле Лимана

По соотношению количества атак к изменениям линии соприкосновения Лиманское направление является одним из самых стабильных, однако эта стабильность является ценой огромных усилий наших воинов. Однако россияне не прекращают поисков новых мест для атак и дальнейших продвижений.

На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться между селами Ямполовка и Заречное неподалеку Лимана. Однако это произошло в начале недели и с тех пор линия фронта на Лиманском направлении, несмотря на все усилия врага, остается неизменной.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в Серебрянском лесу

Обостряется ситуация на Северском направлении. Там россияне взяли себе цель полностью оккупировать территорию Луганской области на этом участке. После захвата Белогоровки остался Серебрянский лес. К сожалению, на прошлой неделе враг имел там продвижение.

Также россияне продвинулись в Григорьевке и у Верхнекаменского в направлении Северска. Расстояние от линии соприкосновения до города – 3 километра. От серой зоны – немножко больше, чем километр.





Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Атаки россиян севернее Часового Яра

В Часовом Яру на Краматорском направлении все еще продолжаются бои и значительная часть города под контролем Сил обороны, хотя россияне вторую неделю празднуют "захват города", который они сами и придумали.

Однако, кажется, ситуация в Часовом Яру не слишком благоприятна для россиян и они решили давить на флангах – враг активизировался севернее города, где довольно долгое время не было изменений на линии соприкосновения. На прошлой неделе враг продвинулся у Григорьевки в направлении Майского и у Марково и Новомарково.





Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Торецком направлении

Еще одним сложным направлением является Торецкое. На прошлой неделе врагу удалось продвинуться в самом Торецке, а также возле Дачного, Дилиевки, Леонидовки, Романовки, в Петровке и Александро-Калиновом. Основной целью врага на этом участке остается полный захват Торецка и выход к Константиновке.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Покровском направлении?

В августе 2024 года российские войска критически приблизились к Покровску, но уже почти год их попытки зайти в город являются тщетными. Правда, как описывают аналитики DeepState, россияне отправили в город ДРГ, чтобы создать видимость того, что российская армия уже в Покровске. Из 150 россиян в город дошли 30. Часть ликвидированы, несколько россиян сдались в плен. Зачистка продолжается.

В то же время россияне сосредотачивают немало сил на окружение Покровска. Именно поэтому враг упорно пытается захватить Родинское, чтобы перекрыть логистические пути, которые ведут из Доброполья. Бои идут под самым Родинским.

Однако сложная ситуация и севернее. Город Доброполье медленно превращается в призрака – из города продолжается эвакуация из-за постоянных обстрелов. В то же время россияне решили атаковать не в направлении города, а на север. Серая зона увеличилась вплоть до села Золотой Колодец. Вероятно, такие атаки направлены на то, чтобы в перспективе не только перерезать логистику Покровске, но и приблизиться к Доброполью (11 километров от фронта), Белозерского (16 километров) и Новодонецкого (27 километров) настолько, чтобы еще больше усложнить логистику в районе Покровска.

Продолжаются также бои в Новоэкономическом и южнее Покровска. В то же время враг оставил попытки прорваться на Днепропетровщину с Покровского направления.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Россия закрепилась на Днепропетровщине

Если на Покровском направлении россияне не пытаются продвинуться на Днепропетровщину, то на Новопавловском направлении ситуация другая. Там враг продолжает попытки захватить последние села Донецкой области на участке. На прошлой неделе россияне оккупировали Новохатское и продвинулись у Толстого.

Также российские войска закрепились на территории Днепропетровщины возле села Дачное. Впоследствии появилась информация о якобы оккупации села, которую Генштаб ВСУ опроверг. В то же время закрепление вражеских войск на территории Днепропетровской области не опровергали и не подтверждали. В то же время также на Днепропетровщине есть серая зона в районе сел Малиевка и Январское ближе к Запорожской области.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

На прошлой неделе враг не только продвигался на фронте, но и нанес ряд террористических ударов, в частности по вокзалам в Харьковской и Днепропетровской областях. Из-за россиян еще один город Донецкой области эвакуируют. Однако в некоторых вселяет надежду встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа. Но стоит помнить, что независимо от результатов переговоров, наши защитники ежедневно нуждаются в нашей поддержке, а враг никогда не откажется от своих планов на нашу страну. Поэтому несмотря на все нужно поддерживать наших воинов. Именно для этого существует наш благотворительный Фонд24 – там вы можете присоединиться к актуальным сборам и посмотреть отчеты об уже переданной помощи.