Про це президент України сказав під час зустрічі з журналістами 20 серпня, повідомляє 24 Канал.

Чому ЗСУ не вийдуть із Донецької області?

Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі він пояснив американському президенту значення Донбасу для України.

Я зазначив, що якщо наші військові вийдуть з цієї території і вона буде окупована, то ми відкриємо тоді шлях на Харків. Я йому продемонстрував дороги до Дніпра – промислового центру України, одного з них. Я йому зазначив, що багато важливих аспектів тут є,

– підкреслив глава держави.

Зеленський заявив, що Україна не може просто вийти зі Сходу. За його словами, це питання не лише Конституції, а й виживання держави, адже йдеться про найсильніші оборонні рубежі та відстані до промислових центрів.

Якщо Путін отримає це, то він буде намагатися йти далі. Незалежно від того, чи щось підпише, чи не підпише. Чи президент Трамп погодився? Він зрозумів,

– підсумував Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з Трампом президент також пояснив йому реальні масштаби окупованих Росією територій Донеччини. За його словами, з початку повномасштабної війни російські війська захопили близько третини області, адже ще одну третину було окуповано до 2022 року.

Тому, як наголосив Зеленський, заяви про можливість окупації всього Донбасу до кінця року є лише порожніми розмовами.

Що відомо про мирні переговори?