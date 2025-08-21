Про це він сказав 20 серпня під час розмови з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Що Зеленський заявив про плани Росії окупувати весь Донбас?

За словами Зеленського, твердження про можливе захоплення всього Донбасу до кінця року є лише "балачками". Зеленський нагадав, що за майже чотири роки повномасштабного вторгнення російська армія змогла окупувати лише близько третини Донеччини, зараз під її контролем – приблизно 69% регіону.

За майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас – це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки,

– наголосив президент.

Він також висловив упевненість, що ворог не втримає позицій у прикордонних районах Сумщини та не зможе у перспективі претендувати на Харківщину.

"Це питання часу: кілька місяців – і їх не буде на Сумщині", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію своїх земель.

Яка ситуація на фронті Донеччини?