Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание ASTRA. Эту информацию журналистам предоставили источники в МЧС.

Какие НПЗ в Уфе поразили дроны 13 сентября?

По данным издания, 13 сентября дрон ВСУ атаковал территорию "Башнефть-Новойл" на улице Бирский тракт в Уфе. БПЛА врезался в установку АВТ-1, повредил газопровод и факельный коллектор, после чего произошел пожар.

Еще один БПЛА упал на территории "Башнефть-УНПЗ" (Уфимский нефтеперерабатывающий завод), попал в установку АВТ-6 и повредил два трубопровода с водой и азотом. Заводы расположены на расстоянии 3 километров друг от друга.

На "УНПЗ" эвакуировали 70 человек, еще 284 – перевели в специальные укрепления. Обошлось без пострадавших.

"Новил" и "УНПЗ" входят в "Башнефть", которая с 2016 года принадлежит "Роснефти". Заводы перерабатывают нефть и выпускают бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и нефтехимию.

Что известно об атаке дронов на НПЗ в Башкортостане?

  • Российские телеграм-каналы сообщали, что 13 сентября в Уфе, что в Башкортостане, слышали взрывы и видели дым. Впоследствии стало, что беспилотник врезался в российский Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод, расположенный более чем в 1 400 километрах от Украины.

  • Позже глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что предприятие "Башнефти" подверглось атаке беспилотниками. По словам чиновника, производственная площадка завода получила незначительные повреждения, также возник пожар.

  • Источники 24 Канала рассказали, что в результате операции ГУР МО был атакован НПЗ "Башнафта-Новойл". Предварительно, в результате взрывов значительно повреждена вакуумная колонна первичной переработки нефти.