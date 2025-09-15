Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание ASTRA. Эту информацию журналистам предоставили источники в МЧС.

Какие НПЗ в Уфе поразили дроны 13 сентября?

По данным издания, 13 сентября дрон ВСУ атаковал территорию "Башнефть-Новойл" на улице Бирский тракт в Уфе. БПЛА врезался в установку АВТ-1, повредил газопровод и факельный коллектор, после чего произошел пожар.

Пожар на одном из российских НПЗ в Уфе: смотрите видео

Еще один БПЛА упал на территории "Башнефть-УНПЗ" (Уфимский нефтеперерабатывающий завод), попал в установку АВТ-6 и повредил два трубопровода с водой и азотом. Заводы расположены на расстоянии 3 километров друг от друга.

На "УНПЗ" эвакуировали 70 человек, еще 284 – перевели в специальные укрепления. Обошлось без пострадавших.

Момент взрыва на НПЗ в Башкортостане: смотрите видео

"Новил" и "УНПЗ" входят в "Башнефть", которая с 2016 года принадлежит "Роснефти". Заводы перерабатывают нефть и выпускают бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и нефтехимию.

Что известно об атаке дронов на НПЗ в Башкортостане?