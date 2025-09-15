Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание ASTRA. Эту информацию журналистам предоставили источники в МЧС.
К теме Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в России
Какие НПЗ в Уфе поразили дроны 13 сентября?
По данным издания, 13 сентября дрон ВСУ атаковал территорию "Башнефть-Новойл" на улице Бирский тракт в Уфе. БПЛА врезался в установку АВТ-1, повредил газопровод и факельный коллектор, после чего произошел пожар.
Пожар на одном из российских НПЗ в Уфе: смотрите видео
Еще один БПЛА упал на территории "Башнефть-УНПЗ" (Уфимский нефтеперерабатывающий завод), попал в установку АВТ-6 и повредил два трубопровода с водой и азотом. Заводы расположены на расстоянии 3 километров друг от друга.
На "УНПЗ" эвакуировали 70 человек, еще 284 – перевели в специальные укрепления. Обошлось без пострадавших.
Момент взрыва на НПЗ в Башкортостане: смотрите видео
"Новил" и "УНПЗ" входят в "Башнефть", которая с 2016 года принадлежит "Роснефти". Заводы перерабатывают нефть и выпускают бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и нефтехимию.
Что известно об атаке дронов на НПЗ в Башкортостане?
Российские телеграм-каналы сообщали, что 13 сентября в Уфе, что в Башкортостане, слышали взрывы и видели дым. Впоследствии стало, что беспилотник врезался в российский Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод, расположенный более чем в 1 400 километрах от Украины.
Позже глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что предприятие "Башнефти" подверглось атаке беспилотниками. По словам чиновника, производственная площадка завода получила незначительные повреждения, также возник пожар.
Источники 24 Канала рассказали, что в результате операции ГУР МО был атакован НПЗ "Башнафта-Новойл". Предварительно, в результате взрывов значительно повреждена вакуумная колонна первичной переработки нефти.