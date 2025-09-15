Про таке в коментарі журналістці Новини.LIVE розповів заступник голови Офісу Президента Павло Паліса, передає 24 Канал.

Що відомо про дрони-перехоплювачі "Шахедів"?

На конференції "YES-2025" представник ОП запевнив, що українські військові вже мають необхідні безпілотники, які можуть збивати російські "Шахеди".

За словами Паліси, оборонні сили працюють над формуванням оптимальної, багаторівневої системи захисту повітряного простору, яка дозволить ефективніше протидіяти масованим дроновим атакам і зменшити навантаження на дорогі засоби ППО.

Ворог розвивається, і ми на місці не стоїмо. У нас іншого варіанту немає,

– наголосив заступник очільника ОП.

Павло Паліса також підкреслив, що ефективність перехоплення залежить від низки чинників, зокрема технічної моделі самого перехоплювача та кваліфікації операторів.

Іншими словами, просто мати апарат недостатньо. Для його ефективного застосування потрібні якісні навчання бійців, командна робота й інтеграція дронів у загальну систему оборони.

Інші українські військові розробки