Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Ночью россияне запустили по Украине ударные БпЛА, атака до сих пор продолжается: где сейчас опасность

Как отработали силы ПВО?

В ночь на 13 октября (с 20:00 12 октября) враг атаковал 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

Около 50 из них составляли именно ударные БпЛА.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны,

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.