О том, где сейчас движутся вражеские дроны-камиказде, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы рекомендуем не пренебрегать безопасностью.
Смотрите также Перед зимой Россия снова нацелилась на энергетику, и у Украины уже есть проблемы, – The Telegraph
Где летят "Шахеды"?
Опасность для областей: интерактивная карта воздушных тревог в Украине
БпЛА на Сумщине, в районе Краснополья, курсом на Белгородскую область России. Отбой угрозы применения баллистического вооружения. БпЛА на востоке от Запорожья, курсом на город. Угроза применения баллистического вооружения с севера. БпЛА в центре и на востоке Харьковской области, на юго-восточное направление. БпЛА на Харьков с севера. Разведывательный БпЛА в акватории Черного моря вблизи Одессы. БпЛА на Харьков с севера. БпЛА в центре Черниговщины, курсом на юг и восток.
БпЛА на Сумщине, в районе Краснополья, курсом на Белгородскую область России.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
БпЛА на востоке от Запорожья, курсом на город.
Угроза применения баллистического вооружения с севера.
БпЛА в центре и на востоке Харьковской области, на юго-восточное направление.
БпЛА на Харьков с севера.
Разведывательный БпЛА в акватории Черного моря вблизи Одессы.
БпЛА на Харьков с севера.
БпЛА в центре Черниговщины, курсом на юг и восток.