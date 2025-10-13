Об этом сообщило Суспільне. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Хронология атаки Атака дронами продолжается снова: где сейчас существует опасность

Взрыв в Харькове 13 октября: что известно?

Около 2 часов ночи 13 октября 2025 года звук взрыва услышали в Харькове. По информации Воздушных сил, в это время в районе города находились вражеские БпЛА, которые двигались с северного направления.

Воздушная тревога в Харьковской области, в некоторых районах, продолжалась ночью периодически, а в самом Харькове – с 00:24. О взрыве СМИ сообщили в 02:08.

Обратим внимание, что 12 октября вечером российская армия также атаковала Харьков с воздуха. Из-за налета БпЛА было слышно серию взрывов в городе.

К слову, оперативно о тревогах и угрозах для всех областей, а также о последствиях российских атак – читайте в нашем телеграм-канале.

Где еще были атаки врага этой ночью?