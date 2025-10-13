Об этом сообщило Суспільне. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.
Хронология атаки Атака дронами продолжается снова: где сейчас существует опасность
Взрыв в Харькове 13 октября: что известно?
Около 2 часов ночи 13 октября 2025 года звук взрыва услышали в Харькове. По информации Воздушных сил, в это время в районе города находились вражеские БпЛА, которые двигались с северного направления.
Воздушная тревога в Харьковской области, в некоторых районах, продолжалась ночью периодически, а в самом Харькове – с 00:24. О взрыве СМИ сообщили в 02:08.
Обратим внимание, что 12 октября вечером российская армия также атаковала Харьков с воздуха. Из-за налета БпЛА было слышно серию взрывов в городе.
Где еще были атаки врага этой ночью?
- Серия взрывов прогремела в Одессе. Туда Россия направила около двух десятков дронов со стороны Черного моря.
- Также оккупанты атаковали Сумы беспилотниками. Это повлекло пожар и повреждение домов в Ковпаковском районе.