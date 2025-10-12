Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Смотрите также Атака дронами продолжается снова: где сейчас существует опасность

Что известно об атаке на Харьков?

Вечером в воскресенье, 12 октября, в Харькове объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах рассказали о вражеских беспилотниках, которые двигались на город с севера.

Вскоре Олег Синегубов сообщил о вражеском ударе дроном по Шевченковскому району Харькова. По его словам, в городе прозвучала серия взрывов из-за российской атаки.

Городской голова Игорь Терехов подчеркнул, что, предварительно, попадание было рядом с жилой застройкой.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где также были обстрелы?

  • Кроме того, одновременно взрывы прогремели в Сумах. В Воздушных силах предупреждали об ударных беспилотниках, которые фиксировали на севере региона, они двигались курсом на областной центр.

  • Беспилотники атаковали и Чернигов. Враг запустил на область несколько групп БПЛА. В Воздушных Силах ВСУ предупредили, что в 14:31 дроны держали курс на город.

  • Во время атаки на Чернигов пострадали пять человек. Кроме этого, в Черниговском районе один из вражеских беспилотников попал в локомотив.