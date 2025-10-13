В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, пострадал человек. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Какие последствия атаки в Одесской области 13 октября?

По словам председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, несмотря на активную работу ПВО и сбивание вражеских беспилотников, в результате атаки зафиксировано попадание по объектам гражданского назначения.

В ГСЧС сообщили о масштабных пожарах на складах с текстильной продукцией (ткани, одежда, обувь и т.д.) и швейным оборудованием на площади более 5 000 квадратных метров. Также сгорел автомобиль.

По предварительной информации, пострадал человек.

Ликвидацию последствий российского удара осложняло большая нагрузка и отсутствие противопожарного водоснабжения на объекте. Пожарные организовали бесперебойную подачу воды из источников рядом.

От ГСЧС привлекли 16 единиц техники и 56 спасателей, также в тушении приняли участие КУ "ЦБГ Авангард", пожарное подразделение Нацгвардии и добровольцы. По состоянию на 07:48 ликвидация последствий продолжалась.

К слову, в эксклюзивно в эфире 24 Канала экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заметил, что использование дронов-перехватчиков и работа мобильных групп не смогут справиться с большим количеством вражеских целей. Он считает, что защитникам необходимо массированно поражать именно российские площадки с пусковыми установками, аэродромы, склады и производства беспилотников.

Что известно о последних вражеских атаках?