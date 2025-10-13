Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала обратил внимание на то, что использование дронов-перехватчиков и работа мобильных групп по сбиванию БПЛА не смогут справиться с большим количеством вражеских беспилотников. Поэтому нужно искать способы нейтрализации действий оккупантов.

Какие системы защиты от дронов нужны Украине?

Маломуж отметил, что Россия эффективнее масштабирует производство дронов. В начале войны, когда не имела их в достаточном количестве, то закупала БПЛА в Иране. А потом поставила экономику на военные рельсы и теперь производит миллионы дронов на основе иранских технологий и китайского комплектования.

"Вскоре Россия сможет атаковать Украину ежедневно до 1000 дронами, и это огромная проблема. В то же время производство дронов-перехватчиков – это очень важный, но только маленький системный элемент, который не решит проблему в целом. К тому же в Украине не успевают их быстро сделать", – подчеркнул генерал армии.

К слову. В Украине активно разворачивается производство дронов-перехватчиков. По планам руководства страны, нужно выйти на такой объем, чтобы Украина могла применить не менее 1000 таких дронов в сутки. Летом у четырех государственных производителей было заказано изготовление перехватчиков на сумму более 3 миллиардов гривен. Для полноценной реализации программы по производству дронов-перехватчиков требуется финансирование на примерно 6 миллиардов долларов.

Украине известно, что россияне ежедневно запускают дроны на нашу территорию из определенных точек. По линии фронта есть несколько сотен таких точек, кроме того, где-то четыре пусковые установки ракет и три – четыре аэродрома, откуда поднимаются носители. Это и есть объекты, по его словам, для ежедневных системных атак со стороны Украины.

Это будет в сто раз эффективнее, если начнем бить сотнями дронов по этим объектам – по конкретной площадке с пусковой установкой, по конкретному аэродрому, по конкретным складам, по производствам,

– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Также Украине, по его мнению, нужны системы защиты для энергетических объектов, ведь атаки на нашу инфраструктуру показали, что они не достаточно надежно спрятаны. Кроме того, необходимы новейшие системы ПВО, которые бы эффективно сбивали дроны на расстоянии примерно 5 – 10 километров, и не один беспилотник, а целый рой. И уже рядом с такими системами будут работать и дроны-перехватчики.

В этом смысле многое зависит от руководства государства. Украина сейчас наносит удары по энергетическим объектам на территории России, в результате чего, например, на Белгородщине исчезает свет. Психологически это влияет, но было бы эффективнее наносить удары по самолетам или дроновым пусковым установкам,

– сказал Николай Маломуж.

Для этого, по его мнению, важно совместить разведывательные и ударные возможности Украины и наших партнеров. Самое главное, что все эти действия позволят сохранить жизнь украинцев и избежать ударов по важным инфраструктурным объектам.

