Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу звернув увагу на те, що використання дронів-перехоплювачів та робота мобільних груп зі збиття БпЛА не зможуть впоратися з великою кількістю ворожих безпілотників. Тому потрібно шукати способи нейтралізації дій окупантів.

Які системи захисту від дронів потрібні Україні?

Маломуж наголосив, що Росія ефективніше масштабує виробництво дронів. На початку війни, коли не мала їх у достатній кількості, то закуповувала БпЛА в Ірані. А потім поставила економіку на воєнні рейки і тепер виробляє мільйони дронів на основі іранських технологій та китайського комплектування.

"Невдовзі Росія зможе атакувати Україну щоденно до 1000 дронами, і це величезна проблема. Водночас виробництво дронів-перехоплювачів – це дуже важливий, але тільки маленький системний елемент, який не вирішить проблему загалом. До того ж в Україні не встигають їх швидко зробити", – підкреслив генерал армії.

До слова. В Україні активно розгортається виробництво дронів-перехоплювачів. За планами керівництва країни, потрібно вийти на такий обсяг, щоб Україна могла застосувати щонайменше 1000 таких дронів на добу. Влітку у чотирьох державних виробників було замовлено виготовлення перехоплювачів на суму понад 3 мільярди гривень. Для повноцінної реалізації програми з виробництва дронів-перехоплювачів потрібне фінансування на приблизно 6 мільярдів доларів.

Україні відомо, що росіяни щоденно запускають дрони на нашу територію із певних точок. Також є по лінії фронту є декілька сотень таких точок, крім того, десь чотири пускові установки ракет та три – чотири аеродроми, звідки підіймаються носії. Це і є об'єкти, за його словами, для щоденних системних атак з боку України.

Це буде у сто разів ефективніше, якщо почнемо бити сотнями дронів по цих об'єктах – по конкретному майданчику з пусковою установкою, по конкретному аеродрому, по конкретних складах, по виробництвах,

– зауважив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Також Україні, на його думку, потрібні системи захисту для енергетичних об'єктів, адже атаки на нашу інфраструктуру показали, що вони не достатньо надійно заховані. Крім того, необхідні новітні системи ППО, які б ефективно збивали дрони на відстані приблизно 5 – 10 кілометрів, та не один безпілотник, а цілий рій. І вже поруч з такими системами працюватимуть і дрони-перехоплювачі.

У цьому сенсі багато що залежить від керівництва держави. Україна зараз завдає ударів по енергетичних об'єктах на території Росії, внаслідок чого, наприклад, на Бєлгородщині зникає світло. Психологічно це впливає, але було б ефективніше завдавати ударів по літаках чи дронових пускових установках,

– сказав Микола Маломуж.

Для цього, на його думку, важливо поєднати розвідувальні та ударні можливості України та наших партнерів. Найголовніше, що всі ці дії дозволять зберегти життя українців та уникнути ударів по важливих інфраструктурних об'єктах.

