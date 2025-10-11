Дрони дедалі частіше обирають не для ближніх ударів по техніці, а для ударів на відстанях понад 30 кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Як українські війська використовують дрони для ударів по тилу ворога?

Мультикоптери FPV добре зарекомендували себе проти танків, вантажівок, артилерії та піхоти. Проте командири наголошують, що саме FPV з фіксованим крилом стають все більш затребуваними для ударів на дистанціях понад 30 кілометрів, коли ключовими є і дальність, і корисне навантаження.

Їхні головні переваги – більший радіус дії, вища швидкість і краща вантажопідйомність, що робить такі апарати стратегічно важливими, хоч експлуатація й складніша, розповідає Майкл, командир підрозділу "Тайфун" Нацгвардії.

На відміну від багатороторних систем, що маневрені й можуть зависати над ціллю, дрони з фіксованим крилом працюють за принципом звичайних БПЛА: вони ефективніше використовують енергію, краще економлять паливо й значно збільшують дальність польоту. Саме це дає їм перевагу при ударах по віддалених цілях – системах ППО, радарах, логістичних вузлах, місцях зберігання палива й боєприпасів.

Разом із тим робота таких дронів вимагає складнішої підготовки: потрібні відповідні умови для запуску, спеціальні процедури, а також ретельне планування маршруту з урахуванням запасу енергії, погоди й загроз з боку ППО. На відміну від мультикоптерів, вони не можуть зависнути або миттєво змінити курс, тому оператори повинні постійно прораховувати залишок енергії та можливі варіанти розвитку ситуації.

Попри це, на відстанях близько понад 48 км і більше саме літальні апарати з фіксованим крилом дедалі частіше виконують удари, які раніше були прерогативою лише далекобійної зброї або керованих ракет.

Дешевизна та масова доступність FPV‑мультикоптерів уже зробили їх невід’ємним і смертельно ефективним інструментом на передовій – їх порівнюють із технологічними зламами минулих епох, такими як поява кулеметів або колючого дроту в Першій світовій.

За умови якісної розвідки й планування фіксовані FPV‑дрони можуть проникати в тил супротивника, роблячи вразливими логістичні вузли ракетно-артилерійського постачання та змінні позиції ППО. Через це їхнє поширення змушує по-новому дивитися на організацію захисту тилу і розбудову систем раннього попередження.

