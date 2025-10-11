Дроны все чаще выбирают не для ближних ударов по технике, а для ударов на расстояниях более 30 километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Как украинские войска используют дроны для ударов по тылу врага?

Мультикоптеры FPV хорошо зарекомендовали себя против танков, грузовиков, артиллерии и пехоты. Однако командиры отмечают, что именно FPV с фиксированным крылом становятся все более востребованными для ударов на дистанциях более 30 километров, когда ключевыми являются и дальность, и полезная нагрузка.

Их главные преимущества – больший радиус действия, выше скорость и лучше грузоподъемность, что делает такие аппараты стратегически важными, хоть эксплуатация и сложнее, рассказывает Майкл, командир подразделения "Тайфун" Нацгвардии.

В отличие от многороторных систем, которые маневренны и могут зависать над целью, дроны с фиксированным крылом работают по принципу обычных БПЛА: они эффективнее используют энергию, лучше экономят топливо и значительно увеличивают дальность полета. Именно это дает им преимущество при ударах по удаленным целям – системам ПВО, радарам, логистическим узлам, местам хранения топлива и боеприпасов.

Вместе с тем работа таких дронов требует более сложной подготовки: нужны соответствующие условия для запуска, специальные процедуры, а также тщательное планирование маршрута с учетом запаса энергии, погоды и угроз со стороны ПВО. В отличие от мультикоптеров, они не могут зависнуть или мгновенно изменить курс, поэтому операторы должны постоянно просчитывать остаток энергии и возможные варианты развития ситуации.

Несмотря на это, на расстояниях около 48 км и более именно летательные аппараты с фиксированным крылом все чаще выполняют удары, которые ранее были прерогативой только дальнобойного оружия или управляемых ракет.

Дешевизна и массовая доступность FPV-мультикоптеров уже сделали их неотъемлемым и смертельно эффективным инструментом на передовой – их сравнивают с технологическими переломами прошлых эпох, такими как появление пулеметов или колючей проволоки в Первой мировой.

При условии качественной разведки и планирования фиксированные FPV-дроны могут проникать в тыл противника, делая уязвимыми логистические узлы ракетно-артиллерийского снабжения и сменные позиции ПВО. Поэтому их распространение заставляет по-новому смотреть на организацию защиты тыла и развитие систем раннего предупреждения.

