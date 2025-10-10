Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что враг пытается занять позиции и просочиться до ухудшения погодных условий. Однако украинские военные не позволяют ему это делать.

Смотрите также Ситуацию стабилизировали, – командир "Ахиллеса" сообщил об изменениях возле Купянска

Как россияне усиливают штурмы возле Покровска?

За минувшие сутки россияне провели 72 штурмовые действия на Покровском направлении. Они были другими, чем обычно, и очень сложными для украинских бойцов.

Россия пустила в ход все – бронетехнику, мотоциклы и живую силу. У нас на направлении было горячо. Было много работы и для пехоты, и для пилотов дронов. Работала также артиллерия,

– подчеркнул он.

По словам Борисенко, украинским бойцам удалось уничтожить всю технику врага и почти всю живую силу россиян. Сейчас в отношении российских военных еще работают ударно-поисковые группы.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Он добавил, что враг не просто так решил увеличить интенсивность штурмов – все это из-за погоды. Пока она еще более менее дает возможность атаковать, россияне пытаются это делать, чтобы закрепиться на позициях и отчитываться об успехе своему командованию.

Обратите внимание! Призываем читателей присоединиться к сбору на авто для 46 ОДШБр, который организовала редакция сайта 24tv.ua. Состоится розыгрыш нового iPhone 16 256GB среди всех, кто задонатит от 200 гривен.

Кроме штурмов, противник активно применяет свою авиацию, сбрасывает КАБы на прифронтовые города, активно отрабатывает дронами и артиллерией. Также враг пытается просачиваться на позиции украинских военных, но таких россиян удается или уничтожать, или брать в плен.

Действия врага возле Покровска: коротко