Осінтери "КіберБорошна" припустили, що могло бути уражено під час цієї атаки, передає 24 Канал.
Що могли уразити дрони на НПЗ в Уфі?
Проаналізувавши фото ураженого НПЗ, осінтери зробили висновок, що було пошкоджено установку АВТ-5.
Вона є первинною установкою з переробки нафти і ключовою у виробничому процесі. Без АВТ подальша переробка сировини неможлива.
Ураження на НПЗ в Уфі / Фото "КіберБорошна"
Окрім того, у мережі припускають, що також було уражено установку АВТ-6 НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфі. Але візуального підтвердження цьому немає.
Де розташована АВТ-5: дивіться на карті
Вибухи у Росії: останні новини
9 жовтня дрони атакували Матвєєв Курган на Ростовщині. Ймовірно, приліт був по місцевій нафтобазі.
Тієї ж ночі Україна уразила один із найбільших газопереробних заводів Росії – "ЛУКОЙЛ-Коробковський газопереробний завод". Місцева влада скаржилася, що були загоряння.
