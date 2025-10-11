Осінтери "КіберБорошна" припустили, що могло бути уражено під час цієї атаки, передає 24 Канал.

Дивіться більше "У глибокому тилу немає безпечних місць": СБУ успішно атакувала НПЗ у Башкортостані

Що могли уразити дрони на НПЗ в Уфі?

Проаналізувавши фото ураженого НПЗ, осінтери зробили висновок, що було пошкоджено установку АВТ-5.

Вона є первинною установкою з переробки нафти і ключовою у виробничому процесі. Без АВТ подальша переробка сировини неможлива.

Ураження на НПЗ в Уфі / Фото "КіберБорошна"

Окрім того, у мережі припускають, що також було уражено установку АВТ-6 НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфі. Але візуального підтвердження цьому немає.

Де розташована АВТ-5: дивіться на карті

Вибухи у Росії: останні новини