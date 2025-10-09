На опублікованих кадрах видно густий дим від займання та проліт дронів. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм канали Exilenоva+ та Крымский ветер.

Дивіться також "Наступною може бути Москва": Україна б'є по одній із найболючіших точок Росії

Що відомо про атаку по нафтобазі у Ростовській області?

В районі Матвєєв-Кургана, що в Ростовської області Росії, помітили безпілотники. Тоді ж в мережі повідомляли про "приліт" по нафтобазі. На опублікованих кадрах видно, як в небо піднімається дим.

Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області: дивіться на відео

Також на кадрах зафіксовано сам момент влучання БпЛА. Зокрема, й чути постріли, ймовірно, це робота ворожої "пе-ве-о". На відео чутно паніку росіян, зокрема нецензурну лексику.

Приліт ймовірно по нафтобазі в районі Матвєєв-Кургана: дивіться відео

Водночас губернатор Ростовської області Юрій Слюсар писав, що у Матвєєво-Курганському районі в ході відбиття повітряної атаки нібито "знищено" 3 дрони. За його словами, у селищі начебто "пошкоджено скління, фасади та покрівля кількох житлових будинків, а також 5 автомобілів".

Удари по об'єктах Росії: останні новини