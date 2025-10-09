На опублікованих кадрах видно густий дим від займання та проліт дронів. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм канали Exilenоva+ та Крымский ветер.
Що відомо про атаку по нафтобазі у Ростовській області?
В районі Матвєєв-Кургана, що в Ростовської області Росії, помітили безпілотники. Тоді ж в мережі повідомляли про "приліт" по нафтобазі. На опублікованих кадрах видно, як в небо піднімається дим.
Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області: дивіться на відео
Також на кадрах зафіксовано сам момент влучання БпЛА. Зокрема, й чути постріли, ймовірно, це робота ворожої "пе-ве-о". На відео чутно паніку росіян, зокрема нецензурну лексику.
Приліт ймовірно по нафтобазі в районі Матвєєв-Кургана: дивіться відео
Водночас губернатор Ростовської області Юрій Слюсар писав, що у Матвєєво-Курганському районі в ході відбиття повітряної атаки нібито "знищено" 3 дрони. За його словами, у селищі начебто "пошкоджено скління, фасади та покрівля кількох житлових будинків, а також 5 автомобілів".
В суботу, 4 жовтня, нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області вкотре опинився під ударом. Операцію здійснили ССО спільно з повстанським рухом у Росії "Черная искра".
Тієї ж ночі в районі Онезького озера (Республіка Карелія), був пошкоджений малий ракетний корабель "Буян-М".
Також Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер".
Крім цього, завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил ворога, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини.