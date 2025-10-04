Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ. Там також розкрили подробиці стосовно пошкоджень, яких вдалося завдати противнику цією атакою.

Як відбувалася операція?

Спецпризначенці та повстанці уразили установки ЛАБ-ЛАБС та ЕЛОУ-АВТ-6. Це установки з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів й з видалення води, солі та первинної обробки нафти.

Критичне для ворога підприємство палає вже втретє у 2025 році. Успішним спеціальним діям передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками "Черная искра",

– ідеться у повідомленні.

Ураження та загоряння на вищезгаданому об'єкті підтвердили й влада регіону, і місцеві. У ССО наголошують, що це одне із найбільших і критичних підприємств противника, потужність якого сягає 20,1 мільйона тонн нафти на рік.

Довідково. Цей НПЗ розташований за понад 800 кілометрів від кордону з Україною.

Згідно з оприлюдненою інформацією, цей завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне пальне та інші нафтопродукти. За словами керівника ЦПД РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка, він "входить у ТОП-5 російських НПЗ".

Також уночі 4 жовтня ССО вдалося атакувати ракетний корабель "Град" проєкту 21631 "Буян-М" в Онезькому озері, розташованому у російській Карелії. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля.

Що відомо про попередні атаки на об'єкт?