Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ. Там также раскрыли подробности относительно повреждений, которых удалось нанести противнику этой атакой.

Как происходила операция?

Спецназовцы и повстанцы поразили установки ЛАБ-ЛАБС и ЭЛОУ-АВТ-6. Это установки по производству линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов и по удалению воды, соли и первичной обработки нефти.

Критическое для врага предприятие пылает уже третий раз в 2025 году. Успешным специальным действиям предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями "Черная искра",

– говорится в сообщении.

Поражение и возгорание на вышеупомянутом объекте подтвердили и власти региона, и местные. В ССО отмечают, что это одно из крупнейших и критических предприятий противника, мощность которого достигает 20,1 миллиона тонн нефти в год.

Справочно. Этот НПЗ расположен более чем в 800 километрах от границы с Украиной.

Согласно обнародованной информации, этот завод производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты. По словам руководителя ЦПД СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко, он "входит в ТОП-5 российских НПЗ".

Также ночью 4 октября ССО удалось атаковать ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М" в Онежском озере, расположенном в российской Карелии. Поражение пришлось в правую часть отсека силовой установки корабля.

Что известно о предыдущих атаках на объект?