Осинтеры "КиберБорошна" предположили, что могло быть поражено во время этой атаки, передает 24 Канал.

Что могли поразить дроны на НПЗ в Уфе?

Проанализировав фото пораженного НПЗ, осинтеры сделали вывод, что была повреждена установка АВТ-5.

Она является первичной установкой по переработке нефти и ключевой в производственном процессе. Без АВТ дальнейшая переработка сырья невозможна.

Поражение на НПЗ в Уфе / Фото "КиберБорошна"

Кроме того, в сети предполагают, что также была поражена установка АВТ-6 НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфе. Но визуального подтверждения этому нет.

Где расположена АВТ-5: смотрите на карте

