Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами российские вооруженные силы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Какие последствия атаки на НПЗ "Башнафта"?

По данным СБУ, после взрывов на территории "Башнафта-УНПЗ" туда начала ехать пожарная техника, а над самим заводом поднялся столб черного дыма. По предварительной информации, после удара беспилотников Центра спецопераций "А" СБУ возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане – в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу России нет безопасных мест,

– говорят в Службе безопасности.

А также уверяют, что могут дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины.