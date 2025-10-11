Что известно о росте цен на бензин в России?

За сентябрь средние розничные цены на бензин в стране увеличились на 2,58% (максимально с 2018 года), сообщает 24 Канал со ссылкой на российское ведомство Росстат.

Смотрите также Один из ключевых НПЗ России под ударом: чем важен завод в Киришах

А в годовом выражении рост ценников на АЗС достиг 12,73% и стал рекордным за последние 14 лет. Ценовой "шок" на рынке бензина превысил значение всех топливных кризисов последних лет:

9,84% в сентябре 2023 года;

12,3% в июне 2018 года.

Последний раз бензин дорожал быстрее в декабре 2011 года, следует из данных Росстата: на 14,92% год к году.

Дорожающее, топливо, создает угрозу ускорения общей инфляции инфляции, предупреждает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Подорожание топлива неизбежно повышает расходы в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, трансформируясь в рост цен на продукты и товары первой необходимости,

– говорит аналитик.

В октябре бензиновая инфляция снова ускориласьза неделю, завершившуюся 6 октября, средние цены на АЗС подскочили на 0,85%. Для сравнения, в первые три недели сентября бензин дорожал на 0,45-0,62% за неделю, а на последней – на 0,8%.

Розничные цены растут вслед за оптовыми, которые с начала года подскочили на 40-50%, а в августе и сентябре не менее 10 раз переписывали исторические максимумы.

Сколько мощностей НПЗ потеряли россияне?

С начала августа Украина осуществила не менее 28 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Для сравнения, за первые семь месяцев года было нанесено всего 21 удар. В течение последнего периода внутреннее производство топлива сократилось, а продажи сырой нефти морской транспортировкой выросли на аналогичную величину.

Падение российской нефтепереработки / диаграмма Bloomberg

За это время возросла обеспокоенность относительно поставок топлива в России. Однако, хотя экспорт сырой нефти резко вырос, поскольку страна перенаправляет необработанные баррели на мировой рынок, ключевые порты сейчас выглядят близкими к своей верхней границе отгрузки.

В общем украинские атаки на российские НПЗ остановили почти 40% заводов, что вызвало серьезный дефицит бензина в России. Кроме этого, появилась информация, что Россия будет продавать газ Китаю за половину стоимости.

Что известно о топливном кризисе в России?