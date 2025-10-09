Как украинские дроны усиливают дефицит топлива?

Об этом рассказал в своем обращение президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал со ссылкой на его Telegram-канал.

Глава государства добавил, что и с дизелем в России тоже уже серьезные проблемы. По его словам, россияне уже используют запасы дизельного топлива, которые берегли на "черный день".

Владимир Зеленский Президент Украины Путину много раз предлагали закончить войну или хотя бы прекратить огонь. Он отверг все предложения – наши предложения, американские предложения.

Поэтому, по его словам теперь Россия должна почувствовать цену войны полностью.

Производители оружия это обеспечивают. Наши дальнобойные удары стали более точными,

– добавил президент.

Что известно о топливном кризисе в России?

По данным Службы украинской разведки дефицит топлива охватил по меньшей мере 20 регионов России и оккупированные территории Украины.

Из-за недостатка топлива некоторые АЗС вынуждены вообще закрыться, другие вводят ограничения на продажу бензина, а иногда и дизеля.

Ограничения на продажу бензина в России уже ввели, в частности, введены на временно оккупированных территориях, а также в Челябинской, Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

Важно! В некоторых российских регионах топливо продают только по картам, в других – лимитируют до 30 литров в одни руки.

