Як українські дрони посилюють дефіцит пального?
Про це розповів у своєму звернення президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал з посиланням на його Telegram-канал.
Глава держави додав, що й дизелем у Росії теж вже серйозні проблеми. За його словами, росіяни вже використовують запаси дизельного пального, які берегли на "чорний день".
Путіну багато разів пропонували закінчити війну або хоча б припинити вогонь. Він відкинув усі пропозиції – наші пропозиції, американські пропозиції.
Тому, за його словами, тепер Росія має відчути ціну війни повністю.
Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точнішими,
– додав президент.
Що відомо про паливну кризу в Росії?
За даними Служби української розвідки дефіцит пального охопив щонайменше 20 регіонів Росії та окуповані території України.
- Через нестачу пального деякі АЗС змушені взагалі закритися, інші вводять обмеження на продажі бензину, а подекуди й дизелю.
- Обмеження на продажі бензину в Росії вже запровадили, зокрема, запроваджено на тимчасово окупованих територіях, а також у Челябінській, Тюменській, Свердловській та Новосибірській областях.
Важливо! У деяких російських регіонах пальне продають лише за картками, в інших – лімітують до 30 літрів в одні руки.
Як українські атаки поглиблюють паливну кризу?
Україна продовжує завдавати дедалі результативніших ударів по нафтопереробних заводах Росії. Українські безпілотники вражають найбільші підприємства паливної галузі країни-агресорки, а атаки повторюються щоразу, коли росіяни намагаються відновити роботу зупинених потужностей.
За даними російського енергетичного агентства, станом на кінець вересня в Росії вимушено призупинили роботу близько 38% потужностей первинної нафтопереробки, які зазвичай переробляли до 388 тисяч тонн сировини на добу. Приблизно 70% цих простоїв стали наслідком успішних атак українських дронів.
Російська влада намагається подолати кризу з пальним і планує закуповувати бензин за кордоном, у Білорусі й не тільки. У вересні Рада Євразійської економічної комісії ухвалила рішення обнулити ввізне мито на бензин, дизель, суднове паливо та авіагас. Тим часом експорт білоруського бензину до Росії залізницею зріс у чотири рази порівняно з попереднім місяцем.