Як українські дрони посилюють дефіцит пального?

Про це розповів у своєму звернення президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал з посиланням на його Telegram-канал.

Дивіться також У Москві обережно про це заговорили: на які радикальні кроки змушена йти Росія

Глава держави додав, що й дизелем у Росії теж вже серйозні проблеми. За його словами, росіяни вже використовують запаси дизельного пального, які берегли на "чорний день".

Володимир Зеленський Президент України Путіну багато разів пропонували закінчити війну або хоча б припинити вогонь. Він відкинув усі пропозиції – наші пропозиції, американські пропозиції.

Тому, за його словами, тепер Росія має відчути ціну війни повністю.

Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точнішими,

– додав президент.

Що відомо про паливну кризу в Росії?

За даними Служби української розвідки дефіцит пального охопив щонайменше 20 регіонів Росії та окуповані території України.

Через нестачу пального деякі АЗС змушені взагалі закритися, інші вводять обмеження на продажі бензину, а подекуди й дизелю.

Обмеження на продажі бензину в Росії вже запровадили, зокрема, запроваджено на тимчасово окупованих територіях, а також у Челябінській, Тюменській, Свердловській та Новосибірській областях.

Важливо! У деяких російських регіонах пальне продають лише за картками, в інших – лімітують до 30 літрів в одні руки.

Як українські атаки поглиблюють паливну кризу?