Скільки НПЗ у Росії зупинили роботу?
На кінець вересня у Росії змушені були зупинити роботу приблизно 38% потужностей первинної нафтопереробки, які за добу переробляли до 388 тисяч тонн сировини, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське The Moscow Times.
За даними агентства кількісної інформації "Сіала", загальні потужності, які можуть використовуватися для виробництва бензину та дизелю, у вересні впали на 18%.
Простої у роботі російських НПЗ стали безпрецедентними:
- їхні масштаби перевищили рекордні показники серпня в обсязі 23%;
- та побили рекорди травня 2022 року і травня 2020 року.
Близько 70% цих простоїв, за підрахунками агентства, виникли внаслідок успішних атак українських дронів.
На кінець вересня дрони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу,
– оцінили в агентстві.
У вересні ж ще 4 російських НПЗ змушені були зупинити свою роботу після атак безпілотників України, і серед них були:
- другий за потужністю завод "Кінеф" у Ленінградський області;
- та один із п'яти найпотужніших НПЗ "Роснєфті" – Рязанський.
У підсумку виробництво бензину у Росії у вересні зменшилося на 1 мільйон тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку країни сягнув 20% від споживання, зазначають джерела у галузі.
Проте, за словами економіста Владислава Іноземцева, російські НПЗ навряд чи можуть щось зробити для подолання паливної кризи, адже на ремонт пошкоджених потужностей знадобляться місяці, враховуючи західні санкції.
Важливо! За інформацією Reuters, у серпні Росія втратила 17% потужностей нафтопереробки, що становить близько 1,1 мільйона барелів на добу.
Останні атаки на НПЗ Росії: що відомо?
У ніч на 26 вересня українські дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. За даними ЗМІ, уламки безпілотника впали на одну з установок, спричинивши пожежу площею близько 30 квадратних метрів. Моніторингові ресурси водночас припускали, що по заводу міг вдарити український дрон типу "Лютий".
Вночі 30 вересня Волгоград зазнав масованої атаки дронів. Російська протиповітряна оборона намагалася збити безпілотники поблизу місцевого нафтопереробного заводу, але інформації про повний успіх ППО немає.
А ранком 1 жовтня у Ярославлі спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі, під час якої над територією піднявся великий стовп чорного диму. Хоча місцева влада заявила що займання буцімто не пов’язане з атакою безпілотників.