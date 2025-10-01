Скільки НПЗ у Росії зупинили роботу?

На кінець вересня у Росії змушені були зупинити роботу приблизно 38% потужностей первинної нафтопереробки, які за добу переробляли до 388 тисяч тонн сировини, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське The Moscow Times.

За даними агентства кількісної інформації "Сіала", загальні потужності, які можуть використовуватися для виробництва бензину та дизелю, у вересні впали на 18%.

Простої у роботі російських НПЗ стали безпрецедентними:

їхні масштаби перевищили рекордні показники серпня в обсязі 23%;

та побили рекорди травня 2022 року і травня 2020 року.

Близько 70% цих простоїв, за підрахунками агентства, виникли внаслідок успішних атак українських дронів.

На кінець вересня дрони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу,

– оцінили в агентстві.

У вересні ж ще 4 російських НПЗ змушені були зупинити свою роботу після атак безпілотників України, і серед них були:

другий за потужністю завод "Кінеф" у Ленінградський області;

та один із п'яти найпотужніших НПЗ "Роснєфті" – Рязанський.

У підсумку виробництво бензину у Росії у вересні зменшилося на 1 мільйон тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку країни сягнув 20% від споживання, зазначають джерела у галузі.

Проте, за словами економіста Владислава Іноземцева, російські НПЗ навряд чи можуть щось зробити для подолання паливної кризи, адже на ремонт пошкоджених потужностей знадобляться місяці, враховуючи західні санкції.

Важливо! За інформацією Reuters, у серпні Росія втратила 17% потужностей нафтопереробки, що становить близько 1,1 мільйона барелів на добу.

Останні атаки на НПЗ Росії: що відомо?