Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA.

Що відомо про займання на НПЗ у Ярославлі?

Інформація про пожежу на нафтопереробному заводі у Ярославлі з'явилася після 07:20 1 жовтня. Місцеві жителі повідомляли, що бачили величезний стовп чорного диму та займання у районі підприємства.

В Ярославлі пожежа на території НПЗ 1 жовтня / Фото з російських телеграм-каналів

Пізніше місцевий губернатор Михайло Євраєв заявив, що пожежа на території НПЗ у Ярославлі не пов'язана з атакою безпілотників.

Атак БПЛА сьогодні зафіксовано не було. Пожежа має техногенний характер. Спецслужби вже працюють над його усуненням,

– написав російський посадовець.

Місцева влада підтвердила пожежу на НПЗ у Ярославлі: дивіться відео

За попередніми даними, займання сталося на Ново-Ярославському НПЗ (НЯ НПЗ "Ярославнафтооргсинтез", ЯНОС, "Славнєфть-ЯНОС"). Згідно з публічними даними, це нафтопереробний завод паливно-олійного профілю. За обсягом перероблювання вуглеводневої сировини входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії.

Попередньо, пожежа сталася на Ново-Ярославському НПЗ: дивіться відео

ЯНОС є основним переробним активом вертикально інтегрованої компанії ПАТ "НГК "Славнєфть", 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ "НК "Роснєфть" та ПАТ "Газпром". Потужності підприємства розраховані на перероблювання 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Багато диму на НПЗ у Ярославлі: дивіться відео

Також у мережі писали, що, попередньо, на НПЗ горить вакуумна перегонка мазуту (ВТ-6). Щорічна проєктна потужність після модернізації – більш ніж 6,2 мільйона тонн на рік.

Могла загорітися вакуумна перегонка мазуту (ВТ-6): дивіться відео

Модернізація установки ВТ-6 була запланована і її документація затверджена у квітні 2025 року головною державної експертизи.

Ще кадри займання у Ярославлі 1 жовтня: дивіться відео

До речі, аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики Марк Тот зауважив в етері 24 Каналу, що українські дрони за останні дні атакували понад 10 російських нафтопереробних заводів. Це призвело до втрат для Росії у майже мільйон барелів нафти на добу і 50 – 65 мільйонів доларів США щодня.

