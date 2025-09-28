Про це в ефірі 24 Каналу розповів аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики Марк Тот, зауваживши, що мовиться про 50 – 65 мільйонів доларів щодня. Варто нагадати, що європейська гранична ціна за барель становить 60 доларів.

Втрати Росії через удари по НПЗ тільки зростають

"Попри фіксовану ціну, Росія продає нафту через тіньовий флот за нижчими цінами. Тож удари по НПЗ є величезними втратами. 50 мільйонів доларів за день – це суттєво", – підкреслив Марк Тот.

Звісно, це порушує функціонування військової машини Кремля. Економіка перепрофільована для ведення війни не лише проти України, але й для можливого конфлікту з НАТО.

За деякими оцінками, від 17 до 18% нафтогазових потужностей були пошкоджені або ослаблені. Ця цифра зростає. Україна демонструє ефективність дронової війни. Дальність ударів збільшується,

– додав Тот.

Важливо підкреслити, що дрони долають відстань у понад тисячу кілометрів. Вони вражають цілі як на північ, так і на південь від Москви. З червня 2025 року через атаки на НПЗ споживчі ціни у Росії зросли на 40%. Це доволі серйозно.

Чи змусить це Путіна зупинитися?

Якщо подивитися на те, що відбувається на полі бою, то стає зрозуміло, що російський диктатор думає по-іншому. Можливо, він обманює сам себе, тиск його внутрішнього оточення може бути дуже сильним.

"Якщо подивитися на деякі відставки у російському уряді, то видно, що йдуть помірковані фігури. Натомість жорсткі залишаються. Росія повністю віддана цій війні", – підкреслив аналітик з нацбезпеки США.

Зверніть увагу! Володимир Путін підтримав звільнення заступника голови адміністрації президента Дмитра Козака. У 2022 році він виступав проти нападу на Україну й закликав Путіна зупинити війну. Подейкують, що причиною відставки стали тривали розбіжності між ним і російським диктатором.

Втім у питанні України Кремль вперся у глуху стіну. Лінія фронту здебільшого статична. Путін не демонструє ознак того, що готовий відступити. Йому байдуже, що російські цивільні страждають, ціни стрімко ростуть.

"Йому байдуже навіть на те, що понад мільйон російських військових були вбиті або поранені на українських полях. З цього погляду Україна робить розумно, продовжуючи атаки на військову машину Путіна", – підсумував Марк Тот.

На жаль, навіть такі дії навряд чи швидко змінять розрахунки очільника Кремля.

