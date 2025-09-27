Коли розпочався виступ російського міністру, більшість присутніх на засіданні ООН вийшли за двері. Однак майже порожня зала не зупинила потік черговий абсурдних заяв від Лаврова, передає 24 Канал.

Що сказав Лавров на Генасамблеї ООН?

Спершу він пожалівся на те, що Україна на Захід нібито не хочуть розмовляти чесно, а НАТО продовжує "експансію впритул до російських кордонів".

Тому певні надії Москва пов'язує з подальшим діалогом із США.

У підходах нинішньої адміністрації США бачимо прагнення не лише сприяти пошуку реалістичних шляхів врегулювання української кризи, а й бажання розвивати прагматичну взаємодію, не встаючи в ідеологічну позу,

– заявив Лавров.

Він зауважив, що Москва нібито пропонувала юридичні гарантії безпеки, але її "пропозиції були проігноровані і ігноруються до цього дня".

За словами міністра, Росія залишається відкритою до переговорів щодо України. Як основу для них він назвав врахування інтересів Росії з безпеки та дотримання прав росіян на території України.

Останні заяви Кремля щодо війни в Україні