Про це стало відомо зі слів очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, передає 24 Канал.
Що сказав Лавров стосовно компромісу у відносинах з Україною?
Російський дипломат зухвало нагадав, що Володимир Путін нібито неодноразово заявляв про прагнення до врегулювання війни й укладання мирного договору.
Лавров окремо підкреслив, що будь-яка угода має враховувати так звані "результати референдумів" на окупованих територіях.
Все одно зрештою стійкі домовленості – це компроміс. І ми готові їх шукати за умови, що наші законні інтереси у сфері безпеки, інтереси російських людей в Україні будуть забезпечені так само як і інтереси інших учасників такої домовленості,
– сказав він.
Він також відзначив, що адміністрація Дональда Трампа нібито "виявляє розуміння" проблем, пов'язаних із НАТО, і відкрито демонструє це.
За його словами, Москва прагне підтримувати діалог зі Сполученими Штатами "по всіх каналах, включно з найвищим рівнем".
Водночас Лавров схарактеризував Трампа як політика, який не приховує своїх думок і налаштований на результат, але, мовляв, йому заважає так зване "глибинне державне управління" у США.
Після недавньої зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня 2025 року, за словами Лаврова, Трамп почав виступати за довгострокове перемир'я в Україні, а не за тимчасове припинення вогню, що у Москві розцінюють як "значний крок уперед".
Як зусилля Трампа можуть повпливати на припинення війни?
- На думку оглядача Томаса Лорена Фрідмана, нині війна стає випробуванням для президента США, адже лише Вашингтон може надати Україні необхідні ресурси, щоб змусити Путіна піти на угоду.
- Водночас журналіст визнає, що компроміс, імовірно, дозволить Росії зберегти частину захоплених територій, але за умови, що Москва прийме західні гарантії безпеки для України. Йдеться про запобігання новому вторгненню з боку Росії та перспективу вступу України до ЄС.
- Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер заявив, що до країни вже почали прибувати перші поставки американського озброєння, придбаного в межах нової фінансової домовленості з союзниками.
- За даними експертів Forbes, атаки ЗСУ вже вивели з ладу до 21% російських потужностей, що спричинило паливну кризу та зростання цін на бензин і дизель на чверть.
- Так, Україна разом зі США можуть посилити тиск на Росію, поєднавши економічні санкції з ударами безпілотників по нафтопереробних заводах.