Про це стало відомо зі слів очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, передає 24 Канал.

Що сказав Лавров стосовно компромісу у відносинах з Україною?

Російський дипломат зухвало нагадав, що Володимир Путін нібито неодноразово заявляв про прагнення до врегулювання війни й укладання мирного договору.

Лавров окремо підкреслив, що будь-яка угода має враховувати так звані "результати референдумів" на окупованих територіях.

Все одно зрештою стійкі домовленості – це компроміс. І ми готові їх шукати за умови, що наші законні інтереси у сфері безпеки, інтереси російських людей в Україні будуть забезпечені так само як і інтереси інших учасників такої домовленості,
– сказав він.

Він також відзначив, що адміністрація Дональда Трампа нібито "виявляє розуміння" проблем, пов'язаних із НАТО, і відкрито демонструє це.

За його словами, Москва прагне підтримувати діалог зі Сполученими Штатами "по всіх каналах, включно з найвищим рівнем".

Водночас Лавров схарактеризував Трампа як політика, який не приховує своїх думок і налаштований на результат, але, мовляв, йому заважає так зване "глибинне державне управління" у США.

Після недавньої зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня 2025 року, за словами Лаврова, Трамп почав виступати за довгострокове перемир'я в Україні, а не за тимчасове припинення вогню, що у Москві розцінюють як "значний крок уперед".

Як зусилля Трампа можуть повпливати на припинення війни?

  • На думку оглядача Томаса Лорена Фрідмана, нині війна стає випробуванням для президента США, адже лише Вашингтон може надати Україні необхідні ресурси, щоб змусити Путіна піти на угоду.
  • Водночас журналіст визнає, що компроміс, імовірно, дозволить Росії зберегти частину захоплених територій, але за умови, що Москва прийме західні гарантії безпеки для України. Йдеться про запобігання новому вторгненню з боку Росії та перспективу вступу України до ЄС.
  • Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер заявив, що до країни вже почали прибувати перші поставки американського озброєння, придбаного в межах нової фінансової домовленості з союзниками.
  • За даними експертів Forbes, атаки ЗСУ вже вивели з ладу до 21% російських потужностей, що спричинило паливну кризу та зростання цін на бензин і дизель на чверть.
  • Так, Україна разом зі США можуть посилити тиск на Росію, поєднавши економічні санкції з ударами безпілотників по нафтопереробних заводах.