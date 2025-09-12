В коментарі пропагандистам речник Кремля зауважив, що на заваді мирній угоді стоять європейські союзники України, передає 24 Канал.

Що сказав Пєсков про мирні переговори з Україною?

Дмитро Пєсков заявив, що не "варто носити рожеві окуляри" і "очікувати, що переговорний процес принесе миттєвий результат".

Російський чиновник процитував слова Трампа, який вже неодноразово зізнавався, що помилявся, коли вважав, що війну вдасться закінчити швидко.

Речник Путіна зауважив, що нібито Москва зберігає свою готовність до мирного діалогу, але "європейці заважають".

Окремо Пєсков уточнив, що канали зв'язку між російськими та українськими переговорниками налагоджені. Однак наразі можна говорити про те, що перемовини між Києвом і Москвою щодо закінчення війни поставлені на паузу.

Що відомо про мирні переговори Росії та України?