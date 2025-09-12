В коментарі пропагандистам речник Кремля зауважив, що на заваді мирній угоді стоять європейські союзники України, передає 24 Канал.
Дивіться також Центробанк Росії змінив ключову ставку: ситуація лише погіршується
Що сказав Пєсков про мирні переговори з Україною?
Дмитро Пєсков заявив, що не "варто носити рожеві окуляри" і "очікувати, що переговорний процес принесе миттєвий результат".
Російський чиновник процитував слова Трампа, який вже неодноразово зізнавався, що помилявся, коли вважав, що війну вдасться закінчити швидко.
Речник Путіна зауважив, що нібито Москва зберігає свою готовність до мирного діалогу, але "європейці заважають".
Окремо Пєсков уточнив, що канали зв'язку між російськими та українськими переговорниками налагоджені. Однак наразі можна говорити про те, що перемовини між Києвом і Москвою щодо закінчення війни поставлені на паузу.
Що відомо про мирні переговори Росії та України?
- Між українською та російською делегаціями відбулося 3 зустрічі у Стамбулі – 16 травня, 2 та 23 липня. Сторони підготували своє бачення завершення війни у письмовому вигляді. Російський меморандум вкотре засвідчив небажання Кремлем миру.
- Стамбульські переговори були лише спробою росіян затягнути час і переконати Дональда Трампа у своїй конструктивності.
- Врешті-решт, брак результатів мирного процесу розлютив американського лідера. Він пригрозив Росії санкціями, якщо та визначений ним термін не зробить кроки на шляху до миру.
- Володимиру Путіну вдалося переконати адміністрацію Трампа, що він готовий відмовитися від своїх максималістських вимог. Очільник Кремля "вибив" собі саміті із президентом США на Алясці, під час якого оголосив свої умови до мирної угоди. Він нібито хоче виведення ЗСУ лише з Донбасу, а на інших частково окупованих територіях готовий заморозити бойові дії.
- Володимир Зеленський рішуче відкинув ідею здачі Донбасу. Європейські лідери підтримали позицію українського президента під час саміту у Білому домі 18 серпня.
- Дональд Трамп дав "два тижні" на те, аби Путін і Зеленський зустрілися, але цього не сталося.
- Американський президент розчарований тим, що йому не вдається закінчити війну, вирішив перекласти провину на Європу. В оточенні Трампа вважають, що європейці підбурюють Зеленського до висування нереалістичних вимог.