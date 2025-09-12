В комментарии пропагандистам представитель Кремля отметил, что на пути мирного соглашения стоят европейские союзники Украины, передает 24 Канал.

Что сказал Песков о мирных переговорах с Украиной?

Дмитрий Песков заявил, что не "стоит носить розовые очки" и "ожидать, что переговорный процесс принесет мгновенный результат".

Российский чиновник процитировал слова Трампа, который уже неоднократно признавался, что ошибался, когда считал, что войну удастся закончить быстро.

Представитель Путина отметил, что якобы Москва сохраняет свою готовность к мирному диалогу, но "европейцы мешают".

Отдельно Песков уточнил, что каналы связи между российскими и украинскими переговорщиками налажены. Однако сейчас можно говорить о том, что переговоры между Киевом и Москвой по окончанию войны поставлены на паузу.

Что известно о мирных переговорах России и Украины?