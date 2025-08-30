В окружении президента США подозревают некоторых европейских лидеров в попытках разрушить прогресс, якобы достигнутый после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также Зажаты в тиски: нардеп назвал причины, почему Трамп откладывает новые тарифы против Китая

Почему в Белом доме обвиняют Европу в срыве мирных переговоров по Украине?

Прошло две недели со дня проведения саммита на Аляске, а до сих пор не видно существенного прогресса в прекращении войны. Раздраженные помощники Трампа считают, что вина лежит на европейских союзниках, а не на президенте США или даже на самом главе Кремля.

Чиновники Белого дома обвиняют европейских лидеров в том, что те подталкивают Зеленского "тянуть время" в надежде на "лучшую сделку" и требовать от России нереалистичных территориальных уступок.

Европейцы не могут одновременно затягивать эту войну и выдвигать нереальные ожидания, надеясь, что Америка будет оплачивать счет,

– сказал высокопоставленный чиновник Белого дома в комментарии Axios.

Американские чиновники считают, что британские и французские представители настроены конструктивнее. Но жалуются, что другие крупные европейские страны хотят, чтобы США несли основные расходы войны, не делая собственного вклада.

Также издание отмечает, что Дональд Трамп серьезно размышляет над тем, чтобы временно выйти из мирных переговоров, пока одна из сторон не проявит большую гибкость.

Какого "прогресса" в мирных переговорах достигнут после саммита на Аляске?