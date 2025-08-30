Об этом в эфире 24 Канала отметил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, добавив, что от этого увеличится инфляция, а основной избиратель Трампа – это американец с низким уровнем доходов.

Трамп боится разозлить свой электорат

Продолжая тему с избирателями Дональда Трампа, нардеп отметил, что они в основном живут от зарплаты до зарплаты, имеют кредиты, испытывают финансовые трудности.

Увеличение цен в США сразу бьет по избирателям Трампа и соответственно по его поддержке с их стороны,

– объяснил Дунда.

Недавние социальные исследования показали, что самый большой вопрос, который беспокоит американских выборцов – это инфляция, цены на продукты питания и другие товары. Хуже всего они оценивают достижения Трампа в качестве президента в вопросах экономической политики США.

Поэтому Трамп и его администрация в ситуации по Китаю зажаты в тиски. Маловероятно, что они примут изменения по санкционной политике в сторону Китая. Этого не будет и нужно понимать почему,

– озвучил Дунда.

Народный депутат отметил, что это не означает, что Украина должна соглашаться с этим. Однако следует понимать причины такого поведения США и искать другие инструменты давления на Китай.

Тарифная политика США в отношении Китая: что известно?