В оточенні президента США підозрюють деяких європейських лідерів у спробах зруйнувати прогрес, нібито досягнутий після саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці 15 серпня, передає 24 Канал із посиланням на Axios.
Чому у Білому домі звинувачують Європу у зриві мирних переговорів щодо України?
Минуло два тижні з дня проведення саміту на Алясці, а досі не видно суттєвого прогресу в припиненні війни. Роздратовані помічники Трампа вважають, що провина лежить на європейських союзниках, а не на президенті США чи навіть на самому очільнику Кремля.
Чиновники Білого дому звинувачують європейських лідерів у тому, що ті підштовхують Зеленського "тягнути час" у надії на "кращу угоду" та вимагати від Росії нереалістичних територіальних поступок.
Європейці не можуть одночасно затягувати цю війну й висувати нереальні очікування, сподіваючись, що Америка буде оплачувати рахунок,
– сказав високопоставлений посадовець Білого дому в коментарі Axios.
Американські чиновники вважають, що британські та французькі представники налаштовані конструктивніше. Але скаржаться, що інші великі європейські країни хочуть, аби США несли основні витрати війни, не роблячи власного внеску.
Також видання зазначає, що Дональд Трамп серйозно розмірковує над тим, аби тимчасово вийти з мирних переговорів, допоки одна зі сторін не проявить більшу гнучкість.
Якого "прогресу" у мирних переговорах досягнуто після саміту на Алясці?
- 6 серпня спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідав Москву, де російський диктатор переконав його, що готовий до територіальних поступок. Після цього президент США погодився на саміт із Путіним на Алясці.
- Як писали, ЗМІ очільник Кремля висунув низку умов задля припинення війни. Він нібито відмовився від своєї початкової вимоги вивести ЗСУ з Донбасу, Херсонщини і Запорізької області. Він погодився лише на те, аби українські війська вийшли з Донбасу, а в інших частково окупованих областях – на замороження лінії зіткнення.
- Володимир Зеленський рішуче відкинув ідею виведення ЗСУ з Донбасу. Європейські лідери підтримали українського президента. Під час саміту у Білому домі 18 серпня вони намагалися пояснити Дональду Трампу, чим загрожує здача Донбасу росіянам.
- Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що, мовляв, вперше за 3,5 роки війни Росія готова піти на значні поступки у питанні України. Мовляв, Кремль визнав, що Україна матиме територіальну цілісність. У відповідь Володимир Зеленський заявив, що не вважає готовність Росії "не захоплювати Україну далі" поступкою.