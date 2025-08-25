В інтерв'ю на американському телеканалі NBC Джей Ді Венс зазначив, що Росія нібито визнала, що "Україна матиме територіальну цілісність після війни", а також змирилася з тим, що їй "не вдасться встановити у Києві маріонетковий режим", передає 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що відповів Зеленський на заяви Джей Ді Венса?

Володимир Зеленський прокоментував так звані "поступки" від росіян під час зустрічі з міністром фінансів та віце-канцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем.

Президент підкреслив, що не вважає нібито готовність Росії "не захоплювати далі Україну" поступкою.

Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює,

– заявив глава держави.

Він зауважив, що навіть розмови про "обмін територіями" перебувають поза міжнародним правом.

Що відомо про так звані "поступки" від Росії щодо України?