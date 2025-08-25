В інтерв'ю на американському телеканалі NBC Джей Ді Венс зазначив, що Росія нібито визнала, що "Україна матиме територіальну цілісність після війни", а також змирилася з тим, що їй "не вдасться встановити у Києві маріонетковий режим", передає 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відповів Зеленський на заяви Джей Ді Венса?
Володимир Зеленський прокоментував так звані "поступки" від росіян під час зустрічі з міністром фінансів та віце-канцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем.
Президент підкреслив, що не вважає нібито готовність Росії "не захоплювати далі Україну" поступкою.
Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює,
– заявив глава держави.
Він зауважив, що навіть розмови про "обмін територіями" перебувають поза міжнародним правом.
Що відомо про так звані "поступки" від Росії щодо України?
- Влітку 2024 року Володимир Путін оголосив свої вимоги для початку переговорів про припинення війни. Серед них – виведення Україною своїх військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, частково окупованих росіянами.
- На початку серпня 2025 року низка ЗМІ повідомила, що нібито очільник Кремля готовий відмовитися від своїх початкових територіальних претензій до України. Мовляв, він хоче, аби Україна вивела війська лише з Донбасу, а на Запоріжжі та Херсонщині він згоден заморозити бойові дії на лінії зіткнення. Зазначалося, що нові вимоги Путін озвучив під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня.
- Зауважимо, що офіційно від Москви заяв про те, що їй потрібен лише увесь Донбас не лунало.
- Як пишуть медіа, у розмові із президентом США Володимир Зеленський відкинув можливість виводу ЗСУ з Донеччини та Луганщини.