Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Що говорять жителі Добропілля про мирні переговори та долю Донбасу?
За 8 кілометрів від Добропілля – уже росіяни.
"Нечисленні мешканці залишають свої домівки лише для того, щоб швидко зібрати запаси. Російські обстріли відбуваються щодня. Місто вже виглядає покинутим і вже тиждень залишається без води. Кожна будівля, повз яку ми проїжджаємо, пошкоджена, а деякі перетворилися на руїни", – поділився враженнями журналіст.
Волонтери вивозять людей під ударами безпілотників і їдуть ще швидше, аніж приїхали.
31-річний Антон, який ніколи раніше не виїжджав з Добропілля, відповів, що слід робити.
Нам потрібно сісти за стіл переговорів і зрештою вирішити цей конфлікт мирним шляхом. Без крові, без жертв,
– висловився він.
Його мати залишилася в місті.
Але 19-річна волонтерка Варя, яка допомагає в евакуації, вважає інакше.
Ми ніколи не можемо довіряти Путіну чи Росії, що б вони не казали, і ми маємо такий досвід. Якщо ми віддамо їм Донбас, це нічого не зупинить, а лише дасть Росії більше простору для чергової атаки,
– пояснила вона.
Варя та 56-річний Віталій Калініченко. Росія вдарила "Шахедом" у його домівку, чоловік поранений / Фото BBC
У госпіталі НГУ Квентін Соммервіль побачив жорстоку реальність війни. Одного бійця рятували дві доби.
Журналіст поставиви те саме питання хірургу – що робити з Донбасом, чи не слід віддати регіон Росії.
Ми повинні зупинити війну, але ми не хочемо зупиняти її таким чином. Ми хочемо повернути нашу територію, наших людей, і ми повинні покарати Росію за те, що вона зробила. Ми просто хочемо повернутися додому, щоб жити в мирі без цього кошмару, цієї крові, цієї смерті,
– висловився медик.
Дивлячись на фортифікації, Квентін Соммервіль зробив висновок: Україна буде боротися.
"Ці нові укріплення, висічені в українській землі, свідчать про погіршення ситуації на Донбасі. Те, що залишилося від регіону, ще може бути здано дипломатичним шляхом, але до тих пір Україна, закривавлена і виснажена, має намір боротися за кожен сантиметр цього регіону", – мовиться в матеріалі BBC.