Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Що говорять жителі Добропілля про мирні переговори та долю Донбасу?

За 8 кілометрів від Добропілля – уже росіяни.

"Нечисленні мешканці залишають свої домівки лише для того, щоб швидко зібрати запаси. Російські обстріли відбуваються щодня. Місто вже виглядає покинутим і вже тиждень залишається без води. Кожна будівля, повз яку ми проїжджаємо, пошкоджена, а деякі перетворилися на руїни", – поділився враженнями журналіст.

Волонтери вивозять людей під ударами безпілотників і їдуть ще швидше, аніж приїхали.

31-річний Антон, який ніколи раніше не виїжджав з Добропілля, відповів, що слід робити.

Нам потрібно сісти за стіл переговорів і зрештою вирішити цей конфлікт мирним шляхом. Без крові, без жертв,

– висловився він.

Його мати залишилася в місті.

Але 19-річна волонтерка Варя, яка допомагає в евакуації, вважає інакше.

Ми ніколи не можемо довіряти Путіну чи Росії, що б вони не казали, і ми маємо такий досвід. Якщо ми віддамо їм Донбас, це нічого не зупинить, а лише дасть Росії більше простору для чергової атаки,

– пояснила вона.



Варя та 56-річний Віталій Калініченко. Росія вдарила "Шахедом" у його домівку, чоловік поранений / Фото BBC

У госпіталі НГУ Квентін Соммервіль побачив жорстоку реальність війни. Одного бійця рятували дві доби.

Журналіст поставиви те саме питання хірургу – що робити з Донбасом, чи не слід віддати регіон Росії.

Ми повинні зупинити війну, але ми не хочемо зупиняти її таким чином. Ми хочемо повернути нашу територію, наших людей, і ми повинні покарати Росію за те, що вона зробила. Ми просто хочемо повернутися додому, щоб жити в мирі без цього кошмару, цієї крові, цієї смерті,

– висловився медик.

Дивлячись на фортифікації, Квентін Соммервіль зробив висновок: Україна буде боротися.

"Ці нові укріплення, висічені в українській землі, свідчать про погіршення ситуації на Донбасі. Те, що залишилося від регіону, ще може бути здано дипломатичним шляхом, але до тих пір Україна, закривавлена і виснажена, має намір боротися за кожен сантиметр цього регіону", – мовиться в матеріалі BBC.