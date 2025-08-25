В интервью на американском телеканале NBC Джей Ди Вэнс отметил, что Россия якобы признала, что "Украина будет иметь территориальную целостность после войны", а также смирилась с тем, что ей "не удастся установить в Киеве марионеточный режим", передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что ответил Зеленский на заявления Джей Ди Венса?

Владимир Зеленский прокомментировал так называемые "уступки" от россиян во время встречи с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем.

Президент подчеркнул, что не считает якобы готовность России "не захватывать дальше Украину" уступкой.

Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территории, которые Россия не контролирует,

– заявил глава государства.

Он отметил, что даже разговоры об "обмене территориями" находятся вне международного права.

Что известно о так называемых "уступках" от России в отношении Украины?