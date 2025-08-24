По словам Вэнса, Россия понимает, что Украина останется территориально целостной после войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Что заявил Джей Ди Вэнс об ожиданиях России от войны?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Россия не согласилась уступить во всех своих условиях, которые она ставила в начале войны, но в некоторых вопросах ее ожидания все же изменились. В Кремле, по его словам, понимают, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны.

Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это было главным требованием в начале,

– заявил Вэнс.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?