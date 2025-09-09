Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова Трампа в интервью 77 WABC.
Как Дональд Трамп комментирует сложности прекращения войны в Украине?
Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что во время второго президентского срока якобы завершил семь войн, большинство из которых, по его словам, были "безнадежными" и продолжались десятилетиями.
Однако несмотря на свои предыдущие успехи политик признал, что не ожидал таких сложностей в случае с Россией и Украиной, поскольку имел хорошие отношения с Владимиром Путиным. Трамп рассчитывал на быстрое урегулирование войны, однако столкнулся с суровой реальностью.
Каждый раз, когда я думаю, что мы близки, он (Путин – 24 Канал) идет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то, и это просто плохо, плохо. Я очень удивлен. На самом деле я очень удивлен. Я думал, что это будет самый легкий случай – Россия и Украина,
– отметил президент США.
В то же время Трамп добавил, что личная неприязнь Владимира Зеленского и главы Кремля только обостряет ситуацию и отдаляет стороны от процесса мирных переговоров.
Это сложно, между ним (Путиным – 24 Канал) и Зеленским много ненависти, как вы знаете, много ненависти, много вражды, и много, много крови было пролито,
– добавил Дональд Трамп.
Американский президент также напомнил трагическую статистику. Согласно его словам, война России в Украине забирает от 5 до 7 тысяч жизней каждую неделю.
На каком этапе мирные переговоры?
- После бурных заявлений мировых лидеров, в частности Трампа, об оживлении переговорного процесса и готовности Путина к встрече лидеров стран прошло довольно много времени.
- Обещанные трехсторонние переговоры до сих пор находятся на условном этапе подготовки, хотя никакой конкретики по поводу прямого диалога Зеленского и Путина до сих пор нет.
- Зато в США заявили, что мирное соглашение между Украиной и Россией неизбежно потребует компромиссов.
- Между тем обозреватель FT Гидеон Рахман заметил, что Европа должна учитывать возможное нежелание Дональда Трампа продолжать поддержку Украины.
- Несмотря на санкционное давление, Россия наращивает авиаудары по Украине. Обстрелы обычно активизируются после важных международных событий, чтобы усилить позиции Кремля на переговорах.