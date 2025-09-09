Кремль в основном прибегает к этому после важных геополитических событий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Почему Россия усилила атаки на Украину?

Издание со ссылкой на аналитиков сообщает, что Россия увеличивает количество и масштаб обстрелов после важных геополитических событий, таких как разговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, встречи европейских лидеров или переговоры между Украиной и Россией.

Стоит заметить, что последний масштабный обстрел 7 сентября состоялся через три дня после встречи лидеров стран Европы и Владимира Зеленского в Париже, где союзники пообещали предоставить Украине войска и другую помощь в рамках будущих гарантий безопасности.

Анализ российских обстрелов свидетельствует, что после пяти из шести телефонных разговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором, Россия наносила более масштабные удары по Украине.

Аналогичная ситуация сложилась после встречи американского и украинского президентов в Вашингтоне 18 августа. Через три дня после нее российская ракета попала в американское предприятие в Мукачево на Закарпатье.

Журналист NYT Эндрю Крамер заметил, что такими действиями Россия пытается усилить свое влияние на переговорах и до сих пор остается без наказания за эскалацию войны в виде санкций или других ограничений.

Атаки России на Украину: коротко о главном