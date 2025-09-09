Стоит заметить, что эта воздушная атака на Киев вошла в перечень самых масштабных с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Смотрите также Рычаг, который до сих пор не применяли: что может сделать Трамп против России и Китая

Почему Путин начал новый этап войны после визита в Китай?

В издании отмечают, что уверенность российского диктатора могла резко возрасти после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине, на которой они обсуждали перспективы сотрудничества.

Подтверждением этого стала масштабная воздушная атака на Киев в ночь на 7 сентября. Во время нее было поражено правительственное здание в Киеве. Стоит заметить, что это произошло впервые за более чем три года полномасштабной войны, хотя сторонники "жесткой линии" в России давно призывали атаковать "центры принятия решений" в Украине.

Как пишет The Times, Пекин стал важной площадкой для дипломатических маневров Путина. Диктатор заявил о "беспрецедентно высоком уровне" отношений с Китаем. К тому же на параде Путин сидел справа от Си Цзиньпина.

Кроме этого, за парадом, приуроченным к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне, они наблюдали вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Отметим, что этот случай был первым со времен Холодной войны, когда лидеры этих трех стран собрались вместе.

В отличие от КНДР, Китай не отправлял своих военных на войну против Украины. Однако Пекин поддержал Москву дипломатически и избегает западных санкций. А на прошлой неделе в Кремле заявили о предварительной договоренности с КНР по строительству газопровода "Сила Сибири-2".

Действия Путина в отношении Украины: коротко о главном