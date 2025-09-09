Стоит заметить, что эта воздушная атака на Киев вошла в перечень самых масштабных с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
В издании отмечают, что уверенность российского диктатора могла резко возрасти после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине, на которой они обсуждали перспективы сотрудничества.
Подтверждением этого стала масштабная воздушная атака на Киев в ночь на 7 сентября. Во время нее было поражено правительственное здание в Киеве. Стоит заметить, что это произошло впервые за более чем три года полномасштабной войны, хотя сторонники "жесткой линии" в России давно призывали атаковать "центры принятия решений" в Украине.
Как пишет The Times, Пекин стал важной площадкой для дипломатических маневров Путина. Диктатор заявил о "беспрецедентно высоком уровне" отношений с Китаем. К тому же на параде Путин сидел справа от Си Цзиньпина.
Кроме этого, за парадом, приуроченным к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне, они наблюдали вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Отметим, что этот случай был первым со времен Холодной войны, когда лидеры этих трех стран собрались вместе.
В отличие от КНДР, Китай не отправлял своих военных на войну против Украины. Однако Пекин поддержал Москву дипломатически и избегает западных санкций. А на прошлой неделе в Кремле заявили о предварительной договоренности с КНР по строительству газопровода "Сила Сибири-2".
Действия Путина в отношении Украины: коротко о главном
- В ночь на 7 сентября Россия, вероятно, ракетой "Искандер" атаковала здание Кабмина. Пожар быстро распространился через деревянные конструкции. В МВД отметили, что россияне целились именно в правительственный квартал.
- В Китае Путин пытался навязать странам-участницам саммита Шанхайской организации сотрудничества свою пропагандистскую позицию относительно войны в Украине. В частности, диктатор заявил, что так называемый "кризис" возник не из-за нападения России, а из-за государственного переворота в Киеве, якобы спровоцированного Западом. Среди основных причин "конфликта" он назвал "постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО".
- Кроме этого, во время ШОС Си Цзиньпин и Путин продемонстрировали общее видение нового мирового порядка. В частности, они призвали использовать потенциал "мегарынка" ШОС, подчеркнули важность многополярности и более тесного сотрудничества стран Глобального Юга в экономической сфере и сфере безопасности.