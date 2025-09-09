Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала отметил, что блокирование российского флота и вторичные санкции могут заставить Москву пойти на переговоры. Он отметил, что такие шаги также ослабили бы союз Кремля с Пекином.

Какой рычаг может применить Вашингтон?

Юрий Богданов объяснил, что США могут серьезно ударить по экономике Кремля, если заблокируют российский морской нефтяной экспорт. Он отметил, что более трех четвертей нефти Россия вывозит именно через Балтийское и Черное моря.

Россия не может вывести всю свою нефть через Дальний Восток, там просто нет такой логистики. Она все еще три четверти экспорта осуществляет через Балтийское и Черное море, прежде всего через Балтийское,

– объяснил Богданов.

Он отметил, что потеря нефтяной ренты сделает Москву более уязвимой и может подтолкнуть ее к переговорам на менее выгодных условиях.

Санкции как инструмент давления

Богданов объяснил, что наряду с блокировкой флота США должны применять вторичные санкции против стран, которые помогают России обходить ограничения. Он подчеркнул, что это потребует не быстрых решений, а системной политики.

Ему надо блокировать российскую торговлю, вводить вторичные санкции и усиливать давление на страны, которые помогают Москве обходить режим. Все эти инструменты есть, но они не вписываются в трамповскую парадигму простых решений. Это требует системной политики и серьезной работы,

– подчеркнул Богданов.

По его мнению, только такие шаги позволят Вашингтону усилить позиции в переговорах и заставить Кремль считаться с условиями Запада.

Оружие для Украины как фактор давления

Эксперт отметил, что ключевую роль в ослаблении России играет военная помощь Украине. Если Вооруженные Силы смогут быстрее уничтожать российскую логистическую инфраструктуру, это существенно изменит баланс на переговорах.

Если Украина будет иметь достаточно оружия, чтобы уничтожать российскую логистическую инфраструктуру быстрее и эффективнее, то переговорные условия будут немного другими,

– отметил Богданов.

Он добавил, что уязвимость Москвы на поле боя автоматически уменьшает ее влияние в отношениях с Китаем и делает Россию более уступчивой перед Западом.

Что происходит в отношениях Китая, России и США?